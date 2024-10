Ex Juve, Flick: “Szczesny non ha la garanzia del posto da titolare”

Flick ha parlato dell'imminente arrivo in blaugrana di Szczesny: per il tecnico, l'ex Juventus non avrebbe la certezza della titolarità

Wojciech Szczesny, salvo clamorose sorprese, dovrebbe presto essere un nuovo giocatore del Barcellona. L’ex portiere della Juventus, dopo un breve periodo dalla decisione del suo ritiro, potrà nuovamente rivestire i suoi guantoni per difendere la porta di una delle squadre più importanti d’Europa. Con quale continuità non sarebbe però data certezza. Infatti, intervistato in occasione della conferenza di vigilia del prossimo match di Champions League, Hansi Flick non si sarebbe sbottonato sulla questione: “Szczesny? Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa. Qui non c’è nessuna garanzia di essere titolare. Questo è il Barça”.

Barcellona chiamato al riscatto immediato

Con un match sulla carta da preparare già molto delicato, nel quale il Barcellona sulla carta sarebbe obbligato a vincere, l'argomento portiere per Flick non avrebbe al momento carattere d'urgenza. Sconfitti all'esordio dal Monaco, con un match condizionato dall'espulsione dopo appena 10′ minuti di Eric Garcia, contro gli Young Boys i blaugrana non posso sbagliare: "La partita di Monaco deve essere dimenticata – ha esordito Flick – Ora siamo senza un punto in classifica e giochiamo contro una buona squadra in casa nostra". Match nel quale il Barcellona potrà contare nuovamente su De Jong: "Abbiamo bisogno di gambe fresche. Il ritorno di Frenkie de Jong è un'ottima notizia, anche se solo per cinque o dieci minuti. È un motivo di gioia per tutta la squadra. Se avrà la possibilità, domani giocherà".