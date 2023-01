Emre Can: “Avevo un tumore alla tiroide, sono molto grato alla Juve”

Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire. Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juve mi chiamarono . Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di una tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo ".

Dopo l'addio alla Juve il centrocampista tedesco si è trasferito al Borussia Dortmund, dove ha giocato su buoni livelli. In alcune parole dette in un'intervista a Sky Sport Despunta l'idea di cambiare aria: "Ho la sensazione di essere apprezzato più all'estero che in patria. Fuori dalla Germania godo di tutt'altra considerazione, soprattutto in Inghilterra. Forse piaccio di più come calciatore in Premier, in Bundes vengo invece giudicato in maniera molto più critica. So di non essermi espresso al massimo da quando sono a Dortmund. Qui, però, sono felice, ed essere vicino alla mia famiglia che vive a Francoforte è di grande conforto".