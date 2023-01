Emre Can, l’ex Juve attacca: “In Germania non sono apprezzato”

Intervistato da Sky Sport De l'ex Juve Emre Can ha espresso alcune perplessità sulla sua esperienza in Bundesliga con il Borussia Dortmund

redazionejuvenews

Arrivato alla Juve a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Liverpool, Emre Can a Torino non ha mai convinto a pieno, tanto che dopo soltanto una stagione e mezzo ha lasciato i bianconeri per trasferirsi in Germania al Borussia Dortmund. In Bundesliga il tedesco ha trovato molto più spazio, diventando un giocatore importante per la formazione giallonera tanto da essere impiegato spesso anche come difensore centrale.

Quest'anno, però, le cose sembrano essere cambiate. Nella prima metà di stagione, infatti, il classe 1994 ha collezionato appena 10 presenze nel campionato tedesco. Intervistato da Sky Sport De, l'ex Juve ha detto: "Ho la sensazione di essere apprezzato più all'estero che in patria. Fuori dalla Germania godo di tutt'altra considerazione, soprattutto in Inghilterra. Forse piaccio di più come calciatore in Premier, in Bundes vengo invece giudicato in maniera molto più critica. So di non essermi espresso al massimo da quando sono a Dortmund. Qui, però, sono felice, ed essere vicino alla mia famiglia che vive a Francoforte è di grande conforto".

Il suo minutaggio aumenterà nei prossimi mesi? Difficile da prevedere. Con il contratto in scadenza a giugno 2024 non è impensabile che il Borussia Dortmund decida di metterlo in vendita. Staremo a vedere.