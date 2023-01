Juve, non solo Conte: si pensa ad un altro ritorno da brividi / Mercato

Può tornare Conte insieme ad un altro ex

Il futuro della Juventus è in continuo divenire, sia dal punto di vista sportivo che societario. La dirigenza è stata completamente ribaltata, solo il tecnico Massimiliano Allegri è rimasto al suo posto, confermato da John Elkann. Da quanto ne sappiamo, si sta parlando addirittura di un rinnovo per il mister toscano, che potrebbe ampliare i suoi poteri, diventando un manager del club con grandi poteri decisionali. Nonostante questo riavvicinamento di Allegri con la Juve, saranno in ogni caso i risultati di fine stagione a determinare le decisioni definitive della società piemontese. La Gazzetta dello Sport ha fatto circolare l'indiscrezione di un possibile doppio ritorno a Torino nella prossima stagione che comprometterebbe la permanenza di Max alla Continassa<<<