Ex Juve, Di Marzio: “Il Milan pronto ad accontentare Morata”

Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan: i rossoneri starebbero provando a prendere l'ex attaccante della Juve, Alvaro Morata

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Milan e Atletico Madrid per portare in rossonero l’ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata. Ecco le sue parole: “Il Milan continua a lavorare al nuovo attaccante, dopo l’addio di Olivier Giroud. Come vi abbiamo anticipato, l’obiettivo ora è Alvaro Morata. Per arrivare all’attaccante dell’Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro, i rossoneri hanno già messo in conto di accontentarlo sul piano dell’ingaggio. Ora la decisione spetta solo a lui”.

Le opzioni di Morata

Il giornalista esperto di calciomercato ha proseguito: “L’attaccante classe ’92 è l’ultimo obiettivo del Milan per il ruolo di centravanti. I rossoneri vedono in lui un profilo affidabile e di esperienza e hanno deciso di accontentare le sue richieste sul piano dell’ingaggio. Perciò, la decisione finale spetta solo a lui, che ha una clausola rescissoria nel suo contratto con l’Atletico da 13 milioni. Morata intanto è ancora impegnato agli Europei con la sua Spagna, che affronterà ai quarti di finale i padroni di casa della Germania. La sua testa è unicamente alla partita che lo aspetta, ma Morata dovrà pensare anche al suo futuro. Tra le varie opzioni dovrà decidere se rimanere all’Atletico Madrid, se tornare in Italia – opzione che gradirebbe dopo aver già giocato quattro stagioni con la Juventus – o se valutare altre offerte. A questo proposito, nei giorni scorsi aveva allontanato le offerte per lui dall’Arabia, poichè preferirebbe restare in Europa”.