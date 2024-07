Iuliano su Rabiot: “Mi ha veramente deluso, la Juve…”

Mark Iuliano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio di Adrien Rabiot a zero.

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN su Rabiot: “Per esempio il caso Rabiot, è voluto andare via e la società se n’è fatta una ragione: se fossi stato nel francese avrei ringraziato la Juve a vita perché lo prese nel momento in cui nessuno credeva più in lui. Non voglio essere polemico perché un giocatore che mi piace molto, ma quando la Juve ti aspetta tre/quattro anni e tu vai via così non va bene. Non sono contento di quanto accaduto, mi ha deluso, la Juve viene prima di tutto e tutti. La società comunque non si fa prendere per il collo e questo mi piace”.