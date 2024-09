Ex Juve, Chiesa in campo contro il Milan? Le parole dell'allenatore del Liverpool - JuveNews.eu

Chiesa scenderà in campo contro il Milan? Le parole dell'allenatore del Liverpool sulle condizioni dell'ex Juve

È stata un’estate particolarmente complessa per Federico Chiesa, messo fuori rosa dalla Juve e alla ricerca di una nuova squadra. Alla fine l’esterno italiano si è trasferito al Liverpool, una delle migliori squadre del mondo, che si prepara a scendere in campo in Champions League contro il Milan. L’ex Juve giocherà a San Siro? A rispondere in conferenza stampa è stato l’allenatore dei Gunners Arne Slot: “Chiesa non è ancora pronto per giocare dall’inizio, ma se è con noi vuol dire che può giocare qualche minuto. Dobbiamo prepararlo bene, perché dopo l’Europeo si è allenato da solo e non ha giocato abbastanza amichevoli. La cosa bella è che sta lavorando forte e questo è importante. Sicuramente potrebbe giocare qualche minuto”.

Ex Juve, Alisson elogia Chiesa: “Tanto entusiasmo per lui”

A elogiare le qualità di Chiesa ci ha pensato anche il portiere del Liverpool Alisson, che in conferenza stampa ha detto: “Non c’è bisogno di presentare Chiesa. Ha dimostrato la sua qualità. Ha anche avuto infortuni e momenti non tanto belli però il modo con cui è arrivato mi ha fatto piacere: con un sorriso grandissimo e c’è tanto entusiasmo per lui. La sua qualità la dimostra ogni giorno: siamo fortunati”.