Estigarribia: “Conte sarebbe la migliore opzione per la Juventus”

Marcelo Estigarribia ha parlato dell'allenatore Antonio Conte: per il calciatore, un eventuale ritorno alla Juventus sarebbe una grande news

Intervistato a TJ, Marcelo Estigarribia ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, in un eventuale ottica Juventus. Ecco le sue parole: “Dove si firma? La Juve ha smarrito la sua ossessione per il successo, per questo il mister sarebbe la miglior opzione per una squadra che non vince il titolo dal 2020. E’ juventino, conosce la società e la città, è consapevole di quello che il tifoso vuole. Sarebbe l’acquisto giusto. Perché la sua voglia di vincere ti entra in testa, ti convince che esiste solo un risultato. Questo concetto si trasmette giorno per giorno, allenamento dopo allenamento, e ti fa essere sempre sul pezzo. Mister Conte diceva sempre che dovevamo vincere, non gli ho mai sentito dire frasi diverse da queste. Per lui non esisteva rilassarsi, già dopo una vittoria era proiettato alla partita successiva”.

Estigarribia: “I pochi infortuni fecero la differenza per stappare il titolo al Milan”

Il calciatore ha anche aggiunto: “Ai nostri tempi mister Conte si accorse che nel 4-2-4 non c’era posto per Arturo Vidal. E’ stato intelligente nel capire di inserire un centrocampista in più, anche perché non si poteva lasciare fuori un giocatore come Arturo che era in una forma incredibile. La difesa a tre poi gli permetteva di schierare insieme Barzagli, Bonucci e Chiellini, senza dove rinunciare per forza ad uno di loro. Forse Thiago non è riuscito in questo, sono sempre i giocatori a farti vincere. La fortuna fu che in quella stagione ci furono pochi infortuni, questo fece la differenza per strappare il titolo al Milan“. Guarda come potrebbe giocare la prossima Juventus con Conte in panchina <<<