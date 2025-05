Juventus fortissima nel 2026 con Conte: formazione super!

La Juventus sembra avere le idee molto chiare sul da farsi. Cambio di allenatore e poi un grande calciomercato. Oggi, faremo il punto della situazione proprio su questo. Immaginando cosa potrebbe succedere.

La Juve vuole cambiare pelle, noi lo ripetiamo spesso perché questo, è quel che ci risulta. Ebbene, oggi proveremo ad immaginare com’è che potrebbe diventare la Juventus nel caso in cui dovesse arrivare Antonio Conte. Alcune indiscrezioni – freschissime – ci dicono che la voglia di rivedere Antonio a Torino ce l’abbia anche Elkann. In società pare si sussurri qualcosa di molto speciale in questo senso. Ossia che anche ai piani alti, in molti sembrano convinti di voler riportare Conte in bianconero. Per risollevare la Juventus e darle nuovamente uno spirito battagliero ma soprattutto vincente.

Calciomercato Juventus: formazione fortissima nel 2026 (con Conte)

Quello che su Juvenews.eu abbiamo provato a fare oggi è qualcosa di molto chiaro: ossia immaginare cosa potrebbe succedere nel caso in cui dovesse davvero arrivare il tecnico Salentino e come cambierebbe, con lui, formazione e calciomercato. Qui sotto, trovate il link alla gallery che vi mostrerà dalla porta all’attacco, i cambiamenti che ci potrebbero essere con ogni probabilità nell’undici titolare.

GUARDA LA FORMAZIONE DEI SOGNI DELLA JUVENTUS CON ANTONIO CONTE IN PANCHINA / GALLERY