Juve, l’esito degli esami strumentali per Vlahovic e Alex Sandro

L'attaccante ieri è uscito anzitempo per un problema muscolare e oggi si è sottoposto ai controlli del caso. Esami anche per il difensore

La sconfitta di ieri contro il Benfica ha segnato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League . Un danno sportivo ed economico che segna in negativo questa stagione. Nella serata del Da Luz, oltre al risultato, c'è stata preoccupazione anche per le condizioni di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo infatti ieri è uscito dopo aver accusato un fastidio agli adduttori e si è sottoposto nel pomeriggio di oggi agli esami strumentali .

Come riportato da Sky Sport, i primi controlli hanno escluso qualsiasi tipo di problema. Contro il Lecce, perciò, il bomber serbo dovrebbe riuscire a recuperare e la sua convocazione sembra quasi certa. Il campo darà le ultime risposte per capire se riuscirà a partire dal primo minuto. In base agli allenamenti dei prossimi giorni lo staff bianconero avrà un quadro più completo, ma i tifosi juventini possono tirare un sospiro di sollievo perché non si tratta di un infortunio grave. L’impressione è che il giocatore si sia fermato in tempo al primo fastidio.