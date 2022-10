Tifosi divisi su Vlahovic: “Allegri lo ha rovinato, ma con Higuain ora…”

L'amarezza per la sconfitta di Lisbona è tangibile. Quello che fa male è pensare che anni fa con delle rose sulla carta inferiori a quella attuale, il passaggio del turno agli ottavi di Champions era comunque arrivato. Ora bisogna rimboccarsi (di nuovo) le mani e provare a centrare almeno il terzo posto. L'unica nota positiva della serata portoghese è arrivata dall'ingresso molto convincente dei giovani. Samuel Iling in particolare ha incantato nei 20 minuti giocati.

Il pubblico bianconero è spaccato sul centravanti serbo. L'ex Fiorentina ha comunque timbrato ancora una volta il cartellino. Sono otto i centri da inizio stagione. Tuttavia, una frangia di tifosi non riesce a giustificare certi errori del giovane attaccante. Colpa di Allegri che non sa valorizzarlo o di qualche lacuna tecnica del giocatore? C'è da dire che una parte dei supporter juventini difende a spada tratta il proprio bomber, sottolineando come i problemi veri siano altri. Vi invitiamo a sfogliare la nostra gallery di commenti dopo la sconfitta col Benfica, magari potreste trovare anche il vostro<<<