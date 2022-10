Juve, la seduta di allenamento dopo il disastro di Lisbona

Oggi intanto la squadra si è allenata alla Continassa. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal sito della Juventus: "La Juve è rientrata nel primo pomeriggio da Lisbona. La squadra è tornata alla Continassa, dove ha sostenuto una seduta di allenamento: nel dettaglio, scarico come sempre nei post gara per chi è stato maggiormente sollecitato ieri, lavoro aerobico in campo per il resto del gruppo. Domani si torna in campo al mattino, a meno due dalla partita di Lecce, che sarà diretta da Chiffi, coadiuvato da Mondin e Affatato, quarto ufficiale Marchetti, VAR Fabbri, AVAR Del Giovane".