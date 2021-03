ESCLUSIVA – SISSOKO: “La Juve è stata veramente una delusione. Chiesa è il futuro del calcio italiano”

L'ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

La Juve è chiamata a reagire dopo la deludente eliminazione dalla Champions, arrivata martedì sera all'Allianz Stadium contro il Porto di Sergio Conceicao. Ad analizzare quella che è stata la sfida contro i portoghesi e il restante cammino della Vecchia Signora da qui al termine della stagione è stato un grande ex bianconero Momo Sissoko, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che Juve hai visto contro il Porto?

"E' stata una Juve veramente deludente. La qualificazione era sicuramente dalla loro parte, sia per il blasone della società ma soprattutto per i campioni che aveva in campo. Il calcio purtroppo è cosi e speriamo che il prossimo anno vada meglio ma la verità è che è stata una grande delusione".

Credi che possa influire anche psicologicamente questa sconfitta?

"No, la delusione c'è ma loro sono grandi professionisti. Ci sono ancora lo scudetto e la Coppa Italia da giocarsi fino alla fine, sono due obiettivi molto importanti e sono sicuro che li porteranno avanti da qui al termine della stagione".

Considerando il momento negativo, credi che CR7 sia giunto al termine di un ciclo?

"No, assolutamente no. Non è che se fa una partita negativa o non ha giocato come la gente si aspettava allora vuol dire che è finito. E' ancora oggi un grandissimo campione e dal primo giorno che è arrivato alla Juve ha dato una grandissima impressione a tutti i suoi compagni ed è sempre risultato decisivo. Non dobbiamo e non possiamo discutere le sue qualità per una o piu partite non alla sua altezza".

Rinunceresti a Ronaldo per puntare su Haaland?

"E' una domanda difficile. Al momento CR7 è ancora alla Juve e Haaland al Dortmund, ma non nego che se lo effettuerà sarà un acquisto molto importante per la Juve. E' ancora presto però per parlare di mercato anche se in ottica futura sarà sicuramente uno dei migliori investimenti se ci riuscirà".

Pensi che lo scudetto sia ormai dell'Inter?

"No, è ancora presto per stabilirlo. Le altre hanno sicuramente delle possibilità, mancano piu di 10 partite al termine e sai meglio di me che il calcio è imprevedibile e può succedere di tutto".

Che idea ti sei fatto su Chiesa?

"Chiesa piano piano sta dimostrando che è il futuro della Nazionale e della Juventus soprattutto. Deve ancora lavorare molto ma diventerà sicuramente una certezza del calcio italiano".

Ringraziamo gentilmente Momo Sissoko per la disponibilità.