Fagioli cita Jordan e carica i suoi: “Ripartire subito. Sempre forza Juve”

Il centrocampista bianconero ha postato un post sul suo account social

In casa Juve è tempo di riflessioni dopo la deludente eliminazione dalla Champions League, rimediata nella gara dell'Allianz Stadium contro il Porto. I bianconeri infatti, hanno pagato a duro prezzo le ingenuità commesse nei 180 minuti, prima per i gol concessi dopo appena 30 secondi ad inizio dei due tempi della sfida del Dragao, poi per le altre due reti praticamente regalate martedì sera a Torino, soprattutto in occasione del secondo sigillo di Oliveira che, è passato tra le gambe di una barriera scomposta e disordinata al momento della conclusione del porotghese. Ma bisognerà reagire a tutti i costi a partire gia dalla delicata trasferta della Sardegna Arena, dove ad attendere i ragazzi di Pirlo ci sarà il Cagliari di mister Semplici, se si vuole continuare a restare in corsa per lo scudetto. Soprattutto, la Vecchia Signora ha urgente bisogno di ritrovare al piu presto quel Cristiano Ronaldo che, sembra essersi smarrito da un mese a questa parte e senza le sue reti la squadra ne sta risentendo tantissimo, non solo in fase realizzativa ma anche psicologicamente è evidente agli occhi di tutti un crollo da parte dei suoi compagni.