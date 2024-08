ESCLUSIVA, Pellegatti: “Dubbi Kalulu non legati al progetto Juve”

Carlo Pellegatti ha parlato del difensore francese, Pierre Kalulu, obiettivo di calciomercato della Juventus per rinforzare la retroguardia

Negli ultimi giorni, Pierre Kalulu sarebbe diventato uno dei principali obiettivi del calciomercato della Juventus. La trattativa con il Milan è parsa inizialmente viaggiare a vele spiegate per poi ristagnare negli ultimi giorni. In esclusiva per la redazione di Juvenews.eu, ne abbiamo parlato con il giornalista Carlo Pellegatti, facendo il punto della situazione sull’operazione e su altri possibili affare che potrebbero coinvolgere i due club.

Non convocato per il trofeo Berlusconi contro il Monza, Kalulu ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Neppure la telefonata di Thiago Motta delle ultime ore pare sia servita a convincerlo definitivamente: cosa spingerebbe il calciatore a esitare sul trasferimento?

“Bisognerebbe sentire lui. Probabilmente un conto è un giocatore che viene acquistato a titolo definitivo, un altro è un giocatore che viene acquistato con diritto di riscatto. Magari teme il prossimo anno di tornare al Milan e cominciare ad andare di qua e di là. Se una squadra ha fiducia lo compra o mette l’obbligo di riscatto se non vuole metterlo a bilancio quest’anno. Probabilmente è per quello, ovvero: se Juventus credi a me, mi compri attraverso l’obbligo. Credo sia quello”.

Oltre alla volontà del giocatore, anche il Milan non sarebbe più convinto della proposta della Juventus?

“No, il Milan ha fatto la trattativa. Per il Milan è fuori a livello di trattativa. Lo posso confermare al 100%”.

Alla fine si aspetta una possibile uscita del giocatore?

“In questo momento non riesco a immaginarlo. Il giocatore probabilmente non verrà convocato con il Torino ed è un segno che il Milan dirà al giocatore che è fuori dal progetto. Poi lui è affezionato all’ambiente e non è convinto per alcuni motivi. Non perché non crede al progetto della Juventus. Questo non è vero. Il loro progetto è chiaro e sono una grande squadra, da vertice del campionato, con un allenatore bravo”.

Personalmente quale scenario preferirebbe tra la permanenza e l’addio?

“Kalulu è un giocatore al quale non rinuncerei, evidentemente dal discorso di andare a rafforzare una concorrente. E’ evidentemente una questione di scelte dell’allenatore sulla squadra e strategie societarie. Lui è un eccellente giocatore che può giocare sia a destra che centrale”.

Nei suoi trascorsi al Milan, Kalulu si è dimostrato giocatore particolarmente duttile, venendo impiegato sia da centrale che da terzino: in quale posizione vede il giocatore rendere al meglio?

“Per quello che ho visto in questi mesi lui è molto meglio centrale che a destra. Inoltre, Todibo era centrale quindi lui dovrebbe nelle strategie rimpiazzarlo”.

In tempi recenti il calciatore francese è stato reduce da infortuni importanti: potrebbe essere questa la ragione che spingerebbe il Milan a valutare la cessione?

“Si, può darsi. Non ha giocato tanto anche per questo nell’ultimo periodo. Però se ha un giocatore ci credi lo aspetti anche dopo l’infortunio. Indubbiamente può essere stata una delle motivazioni e per questo il Milan ha preso Pavlovic e altri giocatori, ritenendo che non ti serva”.

Se Kalulu passasse alla Juventus, un giocatore potrebbe, in un certo senso, fare il percorso inverso: quanto Rabiot al Milan è un ipotesi percorribile?

“Non lo so, ma Rabiot non me l’hanno mai escluso. Potrebbe essere una soluzione. Dipende un po’ da Veronique. Certo che, se si presenta e vuole 7-8 milioni di euro di ingaggio, lo escludiamo. Si discute sulla possibilità di un ingaggio più consono alle esigenze del Milan. Si potrebbe ma, in questo momento, è fantamercato. E’ un giocatore che, se lo vedi, non serve al Milan. Dove lo metti? Però penso ai giocatori dei tempi di Berlusconi, come ad esempio Rivaldo. Ovvero, che intanto lo prendi perché è un giocatore di classe. Sono quelle opportunità che ti rendono la rosa più forte. Sono giocatori con cui ti sistemi e che prenderei”.

In uscita dalla Juventus c’è anche Chiesa che nei giorni scorsi sarebbe stato proposto anche al Milan: come valuterebbe un eventuale futuro in rossonero del calciatore?

“Per quanto riguarda Chiesa il Milan continua a dire di no. Ad ora è questa la risposta che mi ha dato quando ho chiesto di lui”.

Flavio Zane