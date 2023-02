Super gol da centrocampo per Emre Can. L’ex Juve: “A fianco di Turchia e Siria”

Ieri dopo 45 minuti di gioco fermi sullo 0-0, l'ex Juve Emre Can ha sbloccato gli ottavi di finale di Coppa di Germania tra Bochum e Borussia Dortmund con un gol incredibile . L'ex centrocampista bianconero, infatti, ha calciato direttamente dalla linea di centrocampo , sorprendendo il portiere avversario completamente fuori dai pali. Alla fine il BVB ha portato a casa la vittoria, battendo l'avversaria per 1-2.

Al termine della partita l'ex centrocampista della Juve ai microfoni di Sky Sport De ha detto: "Noi sposiamo la lotta. Questo è tutto quello che conta nella coppa. Non è stato tutto bellissimo oggi, non abbiamo fatto un buon palleggio ma nonostante questo abbiamo giocato bene. Alla fine ce la siamo meritata. Il mio gol? Non avevo capito bene dove fosse finita la palla. Non avrei mai tirato in porta se non avessi fatto un primo controllo così buono. Quando ho visto il difensore lisciare la palla ho capito che avrei potuto segnare. E' stato un bel gol".