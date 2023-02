Emre Can, l’ex Juve risponde alle critiche: “L’ultima prestazione mi dà fiducia”

Dopo il trasferimento dalla Juve al Borussia Dortmund, Emre Can ha vissuto un buon momento di forma fino a che in questa stagione non sono arrivate diverse critiche. Nell'ultima partita contro il Bayer Leverkusen, però, l'ex bianconero è tornato a giocare su ottimi livelli. Intervistato da Sky Sport De, il centrocampista tedesco ha detto: "Sono davvero contento della mia prestazione perché l'anno scorso ho ricevuto molte critiche. Erano per lo più giustificato, ma non sempre. So anche che la prima metà della stagione non è stata buona. Ma l'ultima apparizione mi ha dato fiducia e ora sto cercando di andare avanti".