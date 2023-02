Terremoto Turchia, l’ex Juve Demiral mette all’asta le maglie di CR7 e Bonucci

Il calcio è lo sport più bello del mondo, ma nella vita ci sono cose decisamente più importanti. Il terribile terremoto che ha scosso la Turchiauccidendo migliaia di persone non può lasciare indifferenti e per questo il difensore dell'Atalanta e della nazionale turca Merih Demiral ha deciso di impegnarsi in prima persona. L'ex Juve sul suo profilo Twitterha infatti messo all'asta le maglie autografate di tre suoi ex compagni come Cristiano Ronaldo e Bonucci, mentre Dybala ha partecipato alle donazioni.