Empoli-Juventus, i precedenti delle due squadre: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match contro l'Empoli. Ecco il comunicato: "Nuovo impegno ufficiale per la Juventus che scende in campo a Empoli domenica 3 settembre alle ore 20:45 nel match valevole per la terza giornata di Serie A. Questi i precedenti tra le due squadre.

EMPOLI-JUVE, PRECEDENTI L'1-0 a favore della Juventus, finale di cinque incontri, è il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A; il più recente è stato il 30 marzo 2019. L’Empoli ha vinto due delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2P), tante vittorie quante quelle centrate nei primi 24 incroci nella competizione con i bianconeri (3N, 19P). Tre dei quattro successi a favore degli azzurri sono arrivati in gare casalinghe (nessuno di fila), incluso il più recente dello scorso 22 maggio. EMPOLI-JUVE, I PRECEDENTI A EMPOLI Nonostante il successo nella sfida più recente al "Castellani", solo contro l’Inter (10) l’Empoli conta più sconfitte che con la Juventus in casa in Serie A (nove).

Inoltre, solo contro Milan (29) e Roma (26) i toscani hanno subito più reti che con i bianconeri (25) in sfide interne nella competizione. Dal suo ritorno in Serie A (2021/2022), solamente contro il Bologna (sette), l’Empoli ha realizzato più gol che contro la Juventus al “Castellani” nella massima serie (sei). PRECEDENTI IN NUMERI Quella che si giocherà in Toscana sarà la sfida numero 29 tra Empoli e Juventus in Serie A. Il bilancio sorride ai bianconeri: la Juve ha sconfitto l'Empoli nella massima serie 21 volte. Tre i pareggi, quattro le vittorie azzurre. Sono 58 i gol messi a segno dalla Juve contro l'Empoli in A. Soltanto 18 quelli incassati".

