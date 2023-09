Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: sorpresa McKennie, out Weah

Nella terza giornata di campionato la Juventusaffronta l'Empoli nel posticipo domenicale. I bianconeri non cambiano assetto, ma variano diversi elementi. Dentro McKennie per Weah, Kostic per Cambiaso e Gatti per Alex Sandro. Per il resto confermati gli altri interpreti, con Perin in porta e Danilo e Bremer in difesa. Locatelli affiancherà Miretti e Rabiot, davanti Chiesa e Vlahovic.