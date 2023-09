La Juve ricorda due precedenti contro l’Empoli: CR7 e Dusan

Dal profilo ufficiale della JuventusFC sono apparsi due post. Il ricordo della prima doppietta di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera in Empoli-Juve del 26 febbraio del 2022 terminata 2-3 in favore della Vecchia Signora grazie ai due gol del serbo (45'+2' e 66') e della rete di Moise Kean al 32'. Per l'Empoli le firme erano state invece di Zurkowski e La Mantia.