Empoli, Cambiaghi avvisa la Juve: “Possiamo ripetere il 4-1 dello scorso anno”

Le parole dell'attaccante dell'Empoli Cambiaghi in conferenza stampa di presentazione: "Juve? Possiamo fare risultato"

La sconfitta per 4-1 contro l' Empoli nel finale di stagione è stato uno dei punti più bassi dell'ultima annata della Juve . La prossima domenica i bianconeri affronteranno proprio la squadra di Zanetti , pronti a vendicarsi.

Intervenuto in conferenza stampa l'attaccante dell'Empoli Cambiaghi ha però detto: "La partita con la Juve ci ha lasciato grande soddisfazione, perché abbiamo fatto una grande partita l’anno scorso. Sono convinto che possiamo farla anche quest’anno, perché non abbiamo niente in meno rispetto a un anno fa.