Verso Empoli-Juventus: la designazione arbitrale della 3° giornata

Qualche dubbio di formazione per Allegri. Intanto è stato reso noto chi dirigerà la gara di domenica sera alle 20.45 al Castellani

redazionejuvenews

Sarà il sig.Giovanni Ayroldi di Molfetta a dirigere il match tra Empoli e Juventus previsto per domenica 3 settembre alle 20.45. A renderlo noto è l’AIA. A coadiuvare il suo operato ci saranno la coppia Rossi M.- Perrotti mentre il ruolo di IV è stato affidato a Ghersini. L’arbitro al Var sarà Di Martino assieme all’assistente Di Paolo. L'ultimo precedente risale al 22 maggio scorso, quando Ayroldi venne scelto per arbitrare proprio Empoli-Juventus in occasione della 36°giornata della stagione 2022/23. Il match terminò per 4-1 in favore dei toscani, grazie alla doppietta di Caputo e le reti di Luperto e Piccoli. Sei i precedenti in tutto con la Juventus, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nei 30 precedenti totali tra le due compagini, 5 sono stati i successi azzurri, 3 i pareggi e 22 le vittorie in favore dei bianconeri.

Dopo l'amaro 1-1 di Torino, la Juventus punta il Castellani. Nel posticipo di domenica sera -valido per la 3° giornata di Serie A- ci sarà l'Empoli di Zanetti, a quota 0 punti in classifica, insieme a Lazio e Sassuolo. Gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono tornare alla vittoria per confermare quanto visto ad Udine.

Intanto nella giornata di ieri la squadra è stata a riposo. Nelle prossime ore bisognerà valutare la condizione di Szczesny, già assente contro i rossoblù domenica scorsa a causa di un colpo rimediato in allenamento. L'estremo difensore polacco non è ancora al meglio e al suo posto potrebbe essere di nuovo chiamato in causa Perin. Altra possibile novità in difesa dove non si esclude la presenza dal 1' di Gattial posto di Alex Sandro.