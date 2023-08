Empoli-Juventus, il precedente con la doppietta di Ronaldo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il ricordo della gara contro l'Empoli, con protagonista Cristiano.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sul match tra l'Empoli ed i bianconeri di qualche anno fa. Ecco il comunicato: "Terzo appuntamento con Iconic Goals, la rubrica che racconta la storia delle reti bianconere più importanti in relazione al match che attende la squadra di Mister Massimiliano Allegri in campionato. Il viaggio ci conduce alla fermata di Empoli, dove la Juventus è attesa domenica sera alle ore 20:45. L'obiettivo è quello di raccogliere la seconda vittoria in trasferta e, quindi, provare a ripartire dopo il pari interno contro il Bologna.

Sono 14 le sfide totali in Serie A, in Toscana, tra le due squadre, con i bianconeri capaci di portare a casa i 3 punti per ben 9 volte. Per raccontare questo affascinante capitolo bisogna tornare al 27 ottobre 2018. TRASFERTA DI EMPOLI INSIDIOSA DOPO L’IMPRESA DI MANCHESTER È una Juve che ha cominciato fortissimo la stagione: primo posto in solitaria con 8 vittorie di fila e pareggio in casa alla nona giornata con il Genoa. I ragazzi di Allegri si presentano al "Castellani" dopo lo splendido successo in Champions League strappato all’Old Trafford ai danni del Manchester United. I toscani hanno tante motivazioni e imprimono un ritmo alto alle proprie giocate, sin dalle prime battute. Al 28' i padroni casa risalgono con velocità il campo con l’ex Torino Acquah, il pallone finisce tra i piedi di Caputo che fredda Szczesny, complicando i piani dei bianconeri. In generale il primo tempo non produce grandi spunti per l’attacco juventino e il risultato di 1-0 scivola fino all’intervallo. L’avvio di ripresa ha tutt’altro tenore: la Juve cambia pelle e chiude con continuità l’avversario nella propria metà campo. Le occasioni non tardano ad arrivare. Prima è Provedel a dire di no al tentativo di Alex Sandro da buona posizione, poco più tardi è invece Pjanic a centrare una clamorosa traversa.

L’episodio che svolta la serata dei bianconeri arriva al minuto 53, quando Bennacer atterra in area Dybala con conseguente rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Il match dopo il pareggio torna a essere più equilibrato, difficile da indirizzare in maniera definitiva. Servirebbe la magia di un singolo e Cristiano non ha intenzione di farsi attendere. DOPPIETTA RONALDO DI RINCORSA, IL GOL DEL 2-1 È UNA GEMMA A venti minuti dalla fine la luce si accende. Matuidi porta palla, l’Empoli non vuole lasciare varchi in area e abbassa notevolmente il baricentro. Ronaldo si libera ai venti metri, riceve palla e nello spazio di pochi istanti lascia partire un destro mortifero diretto all’incrocio dei pali. Provedel ci prova, ma la bordata è potente e precisa. Una magia da stropicciarsi gli occhi. Un iconic goal splendido e fondamentale. Con la vittoria in tasca, la Juventus porterà l’imbattibilità in campionato fino a marzo 2019, a una gara dal match di ritorno proprio contro l’Empoli. Stagione chiusa con lo Scudetto e perla del portoghese che resterà uno dei gol più belli segnati nell’avventura bianconera di Cristiano".

