Dybala: dall’infortunio alla Nazionale, Paulo testimonial della nuova maglia dell’Argentina

La Joya ha posato insieme a Lionel Messi e a Rodrigo De Paul

La Juventus è a riposo dopo la sconfitta contro il Benevento, che ha messo probabilmente fine ai sogni di Scudetto della squadra allenata da Andrea Pirlo. Il tecnico ora avrà tempo per riflettere con tutta la squadra, e spera di recuperare per il rientro alcuni dei suoi giocatori infortunati, uno su tutti Paulo Dybala. La Joya ha esternato sulle sue pagine social, attraverso un post pubblicato ieri sera, tutto il suo rammarico per non aver potuto contribuire alla causa bianconera fino ad ora, ed è pronto a rientrare per prendersi la Signora per mano. Il numero 10 rimarrà a Torino a lavorare durante questa pausa, visto anche l'annullamento delle partite in Sud America dell'Argentina e delle altre squadre per la situazione COVID.