Birindelli: “Le parole di Nedved? E’ giusto che la Juve tuteli Pirlo, ma…”

L'ex calciatore della Juventus divide le responsabilità e parla di possibile "piano B"

Birindelli inoltre ha detto: "Certo non ci aspettavamo di essere fuori dalla Champions a marzo e fuori dalla lotta Scudetto. C'è ancora una finale di Coppa Italia da giocare, giusto programmare il futuro, ma questa squadra deve dimostrare di potersi meritare un posto in Champions. Se dovesse fallire sarebbe un danno irreparabile. Come società se si è iniziato un percorso è giusto dare fiducia all'allenatore perché nessuno nasce imparato. Ha pagato l'inesperienza di campo e di gestione, lasciando stare i discorsi sui giocatori che sono mancati. L'inesperienza si è vista, anche se in un periodo non facile con le restrizioni per il Covid-19. Quando c'è un fallimento io dico sempre che è colpa di tutti, le colpe sono da dividere in un momento non facile".