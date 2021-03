Dybala vicino al recupero: rinnovo ancora incerto e il Chelsea ci prova

L'argentino, ancora fermo ai box, dovrà presto fare chiarezza sul proprio futuro

Paulo Dybala è stato nominato miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A. Con un post lockdown impressionante, l'argentino ha trascinato la Juventus al nono titolo consecutivo. Quel giocatore, capace di segnare un gol a partita senza togliere nulla al totem CR7 , in questa annata non si è più visto. Attualmente è fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio che, seppur clinicamente guarito, gli causa ancora dolore nel calciare il pallone. Il periodo di indisponibilità dell'argentino si avvicina ai tre mesi, ma di fatto dura dall'inizio della stagione. Guai fisici e complicazioni psicologiche, forse anche dovute ad una ormai troppo lunga trattativa contrattuale, hanno privato i tifosi della loro Joya. Come più volte ribadito dalla società, Dybala è un patrimonio della Juventus: un talento eccezionale su cui sembrerebbe folle non puntare. Ma a volte anche le equazioni apparentemente facili si complicano, e il futuro dell'argentino potrebbe non incrociarsi più con quello della Juventus.

La trattativa tra la Juve e l'entourage del giocatore stenta a decollare, anche se da entrambe le parti si è più volte ribadita la volontà di proseguire insieme. Difficile capire quale delle due posizioni dovrebbe farsi meno decisa per il buon esito dell'operazione, ma nel frattempo questa rigidità porta altre squadre a guardare in casa Juve. Stando a quanto riferito da France Football, il Chelsea sarebbe pronto ad investire per portare Dybala a Londra. Sul piatto un affare da circa 55 milioni di euro, che potrebbe anche prevedere uno scambio con Jorginho. Al momento si tratta soltanto di ipotesi, che i tifosi si augurano possano venire spazzate via da altre grandi prestazioni del loro numero 10. Il rientro è fissato a dopo la sosta per le nazionali, quando la Juventus proverà a rendere difficile la volata dei nerazzurri. Ritrovare il miglior Dybala potrebbe essere una svolta. E non solo per gli equilibri di questa stagione.