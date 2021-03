Dybala, Pirlo spera di riaverlo dopo la sosta

Paulo Dybala non vede l'ora di tornare a giocare con la Juventus. Pirlo potrebbe averlo a disposizione già con il Benevento.

redazionejuvenews

Dopo tre mesi fermo, Paulo Dybala potrebbe tornare presto a disposizione di Andrea Pirlo. La Juventus avrebbe deciso una data per il recupero della "Joya". Il numero 10 bianconero, infatti, dovrebbe tornare a giocare dopo la sosta. Quindi se tutto va bene nel derby con il Torino in programma il prossimo 3 aprile, i bianconeri sperano di averlo a disposizione per un filotto di gare in cui la Juventus, se vuole tenere vive le speranze per lo scudetto, non dovrà fare passi falsi e vincere una partita dietro l'altra.

Purtroppo il gioiellino della Juventus quest'anno non trova pace. Infatti Paulo Dybala è alle prese con un infortunio che lo sta letteralmente tormentando. Infatti l'argentino non è mai stato a disposizione di Mister Pirlo da gennaio 2021, da quando si era fermato per problemi fisici. Ma adesso i tempi di recupero della Joya si stringono e Pirlo può essere più rilassato. Anche perché è arrivata la buona notizia sulle condizioni di Alex Sandro. I medici del Medical J hanno escluso una lesione e quindi il rientro immediato in gruppo, monitorando ovviamente la sua situazione per non rischiare in ricadute. Per quanto riguarda Paulo Dybala la questione è un po' più diversa, ma ormai il suo rientro non appare più un miraggio. Infatti le voci di corridoio affermano che Pirlo conta di averlo a disposizione già per la sfida con il Benevento, almeno in panchina. Mentre potrebbe far ritorno dopo la sosta e quindi giocare il "derby della Mole".

Anche Paulo Dybala non vede l'ora di tornare a giocare e aiutare i suoi compagni a tenere viva la speranza scudetto. Il 10 juventino, in un post pubblicitario apparso su Instagram, per Adidas, manda un messaggio chiaro sul suo ritorno in campo. La frase che fan ben sperare i tifosi della Juventus è: “Non vedo l’ora di tornare”. Anche Andrea Pirlo non vede l'ora di farlo giocare accanto a Morata e Cristiano Ronaldo, visto che ha dovuto fare a meno di lui per un lunghissimo tempo, reinventandosi letteralmente il reparto offensivo.