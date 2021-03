Santos: “Ronaldo ha un grande sogno, vuole vincere il Mondiale”

Il commissario tecnico del Portogallo ha parlato del numero 7

redazionejuvenews

La Juventus giocherà domenica l'ultima partita di Serie A prima della sosta per le Nazionali, che vedrà molti giocatori bianconeri lasciare la Continassa. Il tecnico Andrea Pirlo potrà contare su questi giorni per recuperare gli infortunati. con Paulo Dybala che dovrebbe finalmente ritrovare il campo. Anche il portoghese Cristiano Ronaldo andrà in Nazionale, per giocare le gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. Il commissario tecnico dei lusitani Fernando Santos ha parlato del numero sette in conferenza stampa.

"Sono sicuro che Cristiano è follemente motivato. Il motivo non è che ha segnato più o meno di qualcuno. È particolarmente dedito al gioco quando si parla della maglia della Nazionale. Sono sicuro che arriverà da noi con le stesse motivazioni di sempre, senza tenere conto degli obiettivi personali, ma di quelli della squadra.So che ha un grande sogno: partecipare alla Coppa del Mondo, giocarla e vincerla. Questo è il suo obiettivo principale, e tutto il resto non riguarda la Nazionale".

Dopo aver superato Pelè con la tripletta al Cagliari, Ronaldo in Nazionale punterà ad avvicinare al primo posto nella lista dei migliori marcatori nella storia delle nazionali, l'ex attaccante della nazionale iraniana Ali Daei autore di 109 gol. Ronaldo è a quota 102 e nelle partite contro Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo cercherà di fare il suo meglio per andare in rete.

Questa la lista dei convocati del Portogallo:

PORTIERI: Lopes (Lione), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada);

DIFENSORI: Cédric Soares (Arsenal), Joao Cancelo e Ruben Dias (Manchester City), Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund);

CENTROCAMPISTI: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Palhinha (Sporting CP), Ruben Neves e Joao Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto);

ATTACCANTI: Bernardo Silva (Manchester City), André Silva (Eintracht), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Joao Felix (Atlético Madrid), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafa Silva (Benfica)

17 marzo 2021 (modifica il 17 marzo 2021 | 10:50) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]