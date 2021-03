Guelpa: “Il futuro di Ronaldo è incerto. Dybala non è un top player”

Il giornalista non è sicuro della permanenza di Ronaldo a Torino e su Dybala dice che non è il giocatore che può prendere il posto di CR7.

redazionejuvenews

. L'argomento del momento in casa Juventus è il destino del portoghese che, dopo l'eliminazione in Champions League, potrebbe essere lontano da Torino. Infatti la tripletta contro il Cagliari non è bastata per mettere a tacere le voci di un suo possibile addio a giugno, prima della scadenza del contratto fissata nel 2022. I rumors più insistenti arrivano dalla Spagna, dove molti credono che CR7 possa tornare ad indossare la maglia del Real Madrid.

A CMIT TV, Luigi Guelpa, giornalista de Il Giornale, ha detto: "La prima valutazione che mi viene in mente è che Ronaldo è stato acquistato dalla Juventus perché viveva e continua a vivere in questa sorta di maledizione Champions, e il portoghese doveva essere il valore aggiunto per fare un importante salto di qualità a livello internazionale. Questo non è accaduto, con l’aggravante che non è più un ragazzino, nonostante sia un professionista esemplare. Quindi, ha senso un ingaggio così importante per un giocatore così, in senso buono, ingombrante?. Ha senso continuare questo matrimonio? La Juve si interroga su questo, mentre il giocatore forse si è un po’ stancato di rimanere a Torino. Il ritorno al Real ha sicuramente un appeal interessante, senza dimenticare che già da un paio d’anni lo vorrebbero negli Stati Uniti. Io non darei così per scontata la permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino al termine della stagione".

Poi Guelpa ha parlato di Paulo Dybala come possibile erede di Cristiano Ronaldo dopo l’addio ai bianconeri: "L’argentino non si discute dal punto di vista tecnico, però dà sempre l’impressione di essere uno di quei giocatori che arriva all’85-90% e gli manca sempre quel qualcosa in più per essere il leader, colui che ti può risolvere la partita. Il cosiddetto top player: penso a Neymar, Mbappé, o Lewandowski. Dybala sicuramente può portare molto alla Juventus, la sua assenza ha pesato sia in Champions che soprattutto in campionato. Però o dà questo cambio di passo importante oppure finiremo per parlare di lui come un grande giocatore, importante, ma sicuramente non un top player. Gli manca ancora qualcosa per diventare il giocatore simbolo della Juve".