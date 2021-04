Dybala, futuro ancora in bilico

Il punto sulla situazione del numero 10

Entrato ieri negli ultimi venti minuti di gioco in occasione della vittoria per 3-1 contro il Genoa , Paulo Dybala ha fatto vedere di star pian piano recuperando la miglior forma dopo il lungo stop in seguito all'infortunio accusato contro il Sassuolo lo scorso 10 di gennaio. Tante buone giocate che fanno la somma con la rete messa a segno mercoledì scorso contro il Napoli, risultata decisiva per il 2-1 finale in favore della Juventus, rientrata con più convinzione nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Edizione alla quale, Dybala, potrebbe non prendere parte con la maglia della "Vecchia Signora".

Le dichiarazioni rilasciate ieri dal ds Fabio Paratici lasciano aperte le porte ad un possibile addio a fine stagione: "Intanto, i discorsi con Dybala ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, ma non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo. Non parlo solo di calcio, ma di aziende, professionisti, di mondo in generale. Dove un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, abbiamo ripreso in estate a giocare con ottimismo e positività, abbiamo riaperto un minimo gli stadi fino a 1000 persone e siamo tornati indietro nella negatività da cui non siamo ancora usciti. Dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo, non solo nel calcio, ma in tutto, dai ristoratori ai baristi. Se chiedete a chiunque vi dirà che è molto cauto sulle mosse future e su quello che andrà a fare. Credo che la politica sia testimomiata dai numeri. Ci sará una presa di coscienza da parte di tutti".