Il nuovo attacco Juve: Kean e Icardi con CR7

Per i bianconeri una rivoluzione in attacco

redazionejuvenews

La sconfitta in casa contro il Benevento ed il pareggio con il Torino lasciano poche altre considerazioni: la Juve del futuro è da rifondare! Su questo punto sembrano essere tutti d'accordo, sia tifosi che dirigenza. Una rivoluzione in casa bianconera che potrebbe partire proprio dall'attacco che, in queste ultime partite, si è dimostrato in sofferenza, Cristiano Ronaldo compreso. Ma se le basi per far rimanere il cinque volte campione del mondo a Torino ci sono tutte, sembra ormai certa la rottura tra il club e la Joya che potrebbe partire a giugno, per evitare di andare via a parametro zero il prossimo anno. Insieme al numero 10 bianconero, potrebbe tornare a Madrid anche Alvaro Morata che, dopo un inizio di stagione promettente, non è riuscito a confermarsi.

Tantissimi sono i nomi che girano intorno alla Juventus per l'attacco del prossimo anno. Ma questa mattina arriva una notizia da quotidiano sportivo Tuttosport che titola: "Idea Kean più Icardi anche con CR7". Una notizia che sicuramente non lascia indifferenti i tifosi della Juventus che, in caso di qualificazione in Champions League (che ricordiamo non è data per scontata), potrebbe davvero ripartire a vincere dalla prossima stagione, ritornando a confermarsi una delle squadre più forti del mondo e archiviando un'annata da dimenticare sotto ogni punto di vista.

Ma prima di fare ogni valutazione, bisogna sciogliere diversi quesiti. Infatti a fine campionato Ronaldo comunicherà al club la propria decisione per il futuro, se rimanere o andare via quando scadrà il contratto nel 2022. Per quanto riguarda Dybala, invece, Paratici sta lavorando per degli scambi di lusso, con il Manchester United per Pogba, con il PSG per Icardi, con l'Atletico Madrid per Joao Felix o con il Barcellona Dembelé. Tra tutti, l'ex attaccante dell'Inter sembra essere in pole position, mentre la Juventus sta trattando con l'Everton il ritorno di Moise Kean.