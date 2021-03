Dybala: “Non poter aiutare i miei compagni mi fa soffrire. Voglio tornare piu forte di prima”

Il numero 10 della Juve ha postato una foto

"Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine". Di questa situazione, oltre all'attaccante argentino anche i tifosi ne stanno risentendo moltissimo e si augurano di poter vedere al piu presto il loro prezioso diamante illuminare il prato dell'Allianz a suon di gol e tocchi di classe.