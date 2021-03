Juve: nel week end numeri speciali per la lotta alla discriminazione razziale

Il comunicato del club sul suo sito internet

redazionejuvenews

Da sempre attenta alle iniziative sociali e a quanto accade nel mondo, la Juventus ha annunciato tramite il suo sito internet l'utilizzo, per questo week end, di numeri speciali sulle sue maglie, legati alla lotta contro la discriminazione razziale.

"La Juventus è da tempo in prima linea nella lotta alle discriminazioni.

Domani, 21 marzo, si celebra la Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, e a partire da oggi un’inedita iniziativa, nell'ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference” coinvolgerà Prima Squadra femminile e Prima Squadra maschile.

Le giocatrici e i giocatori della Juventus porteranno sulle spalle una versione customizzata dei numeri di maglia (secondo il regolamento di Lega Serie A) che racconterà, da 0 a 9 (in modo da comporre poi tutti i possibili numeri in campo), una statistica legata al razzismo. Per essere precisi, vedrete tutto questo in occasione delle partite delle Juventus Women, in campo sabato 20 marzo alle 14:30 contro la Fiorentina e della Prima Squadra della Juventus che alle 15:00 dello stesso giorno all'Allianz Stadium affronterà il Benevento.

Un'occasione perfetta per rafforzare ancora il messaggio dell’importanza della lotta alla discriminazione razziale e attraverso i numeri fornire una fotografia quanto più reale della situazione attuale sul tema; ecco quello che sarà scritto a seguito di ogni cifra.

I NUMERI

0 – 0 days without a racist act in Italy | Zero giorni senza un'azione razzista in Italia (7426 negli ultimi 18 anni vuol dire più di uno al giorno).

1 - In Europe, 1 black people out of three experience racial harassment | In Europa, 1 persona nera su 3 subisce discriminazione razziale .

2 - In US, black households are 2 times more likely to experience food insecurity than white people | Negli USA, le famiglie nere hanno più di 2 volte probabilità di soffrire di insicurezza alimentare rispetto ai bianchi.

3 - Black americans are killed by the police 3 times more than white people | Gli americani neri vengono uccisi dalla polizia 3 volte di più dei bianchi.

4 - In Italy only 4% of hate crimes have been convicted in two thousand eighteen | In Italia solo il 4% dei crimini per odio è stato condannato.

5 - 5% of black people in UE experienced racial aggression | Circa il 5 % degli europei neri ha vissuto quella che ha percepito come violenza razzista (compresa l’aggressione da parte di un agente di polizia).

6 - IN US, 6 out of ten blacks, say blacks are treated less fairly than whites |Negli USA, circa sei persone nere su dieci o più affermano di non essere trattati allo stesso modo dei bianchi in merito ad assunzioni, retribuzioni e promozioni; quando richiedono un prestito o un mutuo; nei negozi o nei ristoranti; quando votano alle elezioni; quando hanno bisogno di un trattamento medico.

7 - In Europe,7% of victims didn't report a racial aggression for the concern of not being believed | In Europa, il 7% delle vittime non ha denunciato un'aggressione razziale per la preoccupazione di non essere creduta.

8 - In 2019 Racism and xenophobia has been the motivation behind more than 8-hundreds hate crimes in Italy | Nel 2019 il razzismo e la xenofobia sono state le motivazioni alla base di oltre 800 crimini d'odio in Italia.

9 - Nine in 10 Americans believe that racism and police violence are problems in the country | Nove americani su dieci ritengono che il razzismo e le violenze della polizia siano un problema per il Paese". (Juventus.com)