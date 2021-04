Dybala, Agente: “E’ il numero 10 della Juventus ed è tornato a brillare”

Il procuratore parla dell'attaccante argentino

redazionejuvenews

Nonostante il gol contro il Napoli, il futuro in bianconero di Paulo Dybala rimane ancora incerto, devo la società e l'attaccante argentino sono ancora distanti in merito agli accordi contrattuali per un eventuale rinnovo. A parlare della situazione della Joya è Jorge Antun, zio e agente dell'argentino, ai microfoni di tuttojuve.com ha rivelato: "Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai. Lui è più forte anche degli infortuni. Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione", ha detto il procuratore.

Antun poi ha proseguito dicendo la sua in merito al match contro i partenopei e al ritorno in campo della Joya: "Dybala è il numero 10 della Juventus ed è tornato a brillare nella serata dello Stadium. Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui Pirlo lo ha inserito, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. E’ entrato bene e si è messo subito in luce con un grande gol. E’ stato un gol da Champions. Il giudizio sulla sua prestazione con il Napoli non può che esser positivo".

Quella tra Dybala e la Juventus è una bellissima storia d'amore, tuttavia nell'ultimo periodo i rapporti sono diventati piuttosto tesi, a causa dei diversi punti di vista in merito al rinnovo contrattuale. Molti tifosi speravano che il gol contro il Napoli avesse riacceso la scintilla e avrebbe ammorbidito gli animi, ma così sembra non essere stato. Tanto che la Joya è sempre messa tra i nomi in partenza. Tuttavia le cose non sono ancora decise. Ci sono altre nove partite da giocare e Paulo Dybala potrebbe convincere la dirigenza della sua indispensabilità nel progetto della Juve del futuro. Quello che è sicuro è che il contratto del numero 10 bianconero scadrà nel 2022, quindi o c'è il rinnovo oppure le strade si divideranno.