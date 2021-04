Dybala torna e si prende la Juve: gol e dedica alla mamma

L'argentino ha festeggiato nel migliore dei modi il ritorno in campo

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la partita valevole per il recupero della sfida contro il Napoli, in programma il 3 ottobre scorso e rinviata due volte fino a ieri sera. I bianconeri si sono imposti per 2-1 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e a quello del rientrante Paulo Dybala, autore di una rete festeggiata insieme a tutta la squadra. La partita di ieri ha restituito alla squadra allenata da Andrea Pirlo il terzo posto in classifica, ad un punto di distanza dal Milan. Se l'Inter ormai è a 12 punti di vantaggio e sembra avviata indisturbata verso la conquista dello Scudetto, i bianconeri sono in piena lotta per i posti Champions, insieme a Milan, Atalanta e Napoli.

Oltre alla vittoria e ad una ritrovata autostima, la Vecchia Signora ha riabbracciato ieri sera il suo numero 10: dopo il calvario che è stata questa stagione, con il COVID prima e gli infortuni poi che non gli hanno permesso di scendere in campo praticamente mai, Dybala è tornato ieri a vestire la maglia bianconera e lo ha fatto con grande determinazione e voglia: suo è stato infatti il raddoppio bianconero, con un sinistro a giro dei suoi che è stato festeggiato da tutti i compagni e dalla panchina, accorsa in massa per festeggiare la Joya.

Joya che dopo il gol ha voluto fare una dedica speciale, mostrando una maglietta per fare gli auguri di compleanno alla madre. Anche sul suo profilo Instagram il numero 10 ha festeggiato, con un semplice ma deciso post: "Grande vittoria, sono molto contento".

Contento era anche Andrea Pirlo, che dopo la partita ha parlato dell'argentino: "E' normale, quando hai un giocatore come lui a disposizione gioca più spesso possibile. Non lo abbiamo mai avuto, ha fatto 6-7 partite dall'inizio, quando ti manca un giocatore così diventa difficile. Chi c'era ha fatto bene, ma lui è un valore aggiunto per qualsiasi squadra, lo è per la Juventus. Lo convincerò a restare? Ma sì, ha un anno di contratto ancora, è lunga, speriamo di tenerlo".