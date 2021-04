Birindelli: “Sono mancati i gol di Dybala. Facevo fatica a vedere Chiesa protagonista”

L'ex calciatore ha parlato della Juventus e del suo momento

La Juventus ha vinto la partita di mercoledì contro il Napoli, recupero della terza giornata di andata del campionato, rinviata per i noti fatti dal Collegio di Garanzia del CONI, quando in un primo momento era stata data la vittoria a tavolino alla Juventus. I bianconeri hanno deciso di vincere comunque sul campo , portando a casa tre punti che l'attendevano dallo scorso ottobre. La partita è stata commentata anche dall'ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli, intervistato dai microfoni di TMW: "Col Napoli la squadra ha fatto vedere che se è attenta e approccia nel modo giusto può far bene con tutti. C'è stato l'atteggiamento di chi voleva prendersi il risultato, con una bella aggressività. Il Napoli ha avuto difficoltà ad uscire e innescare gli attaccanti, poi nel secondo tempo è andato meglio e ha creato di più, però lo spirito della Juve era diverso".

"Ad inizio anno facevo fatica a vederlo protagonista ma rispetto ai giovani di oggi non ha paura di sbagliare, si prende le responsabilità ed è in uno stato di forma impressionante. E' continuo in partita con i suoi strappi e allunghi anche a fine partita, mettendo in difficoltà gli avversari, ieri in particolare Hysaj. Ha forza nelle gambe e qualità, lo metterei tra i giovani più importanti in Europa".