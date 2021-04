Dybala: chance dal primo minuto contro il Genoa

Il tecnico potrebbe schierare la Joya dall'inizio

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto contro il Napoli il recupero della terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A, rinviata lo scorso ottobre dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che dapprima la aveva messa in calendario per il 17 maggio, spostandola poi alla data del 7 aprile. La sfida ha visto i bianconeri vincere grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala, tornato a calpestare il campo e subito a referto nel tabellino dei marcatori: "È normale, quando hai un giocatore come lui a disposizione gioca più spesso possibile. Non lo abbiamo mai avuto, ha fatto 6-7 partite dall'inizio, quando ti manca un giocatore così diventa difficile. Chi c'era ha fatto bene, ma lui è un valore aggiunto per qualsiasi squadra, lo è per la Juventus. Lo convincerò a restare? Ma sì, ha un anno di contratto ancora, è lunga, speriamo di tenerlo."

Parole che sottolineano ancora di più l'importanza per Andre Pirlo di aver ritrovato un giocatore come Paulo Dybala, mancato per tutta la stagione e impossibilitato a dare un contributo diretto alla squadra bianconera. Il tecnico bresciano spera che la vittoria contro i partenopei possa essere un trampolino di lancio per una grande parte finale di stagione con la Joya che dalla prossima partita andrà a caccia del gol numero 100 con la maglia bianconera.

Dybala scalpita, soprattutto dopo il ritorno con il gol, e domenica il tecnico è pronto a lanciarlo dall'inizio in coppia con Cristiano Ronaldo. Nonostante le voci sul suo rinnovo e sul rapporto con la dirigenza bianconera, l'argentino è la pedina che è mancata a Pirlo in questa stagione di alti e bassi, con Dybala che dovrò dimostrare di meritare la permanenza a Torino. Oltre a lui, domenica in porta dovrebbe rivedersi Szczesny, reduce dal turno di riposo nella partita contro il Napoli.