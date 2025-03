Durante: "Fiorentina-Juve? La coreografia non mi è piaciuta..."

Massimo Durante, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di domenica con la Fiorentina.

Massimo Durante, avvocato, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Della partita di domenica ci restano due cose, la prima è che la Fiorentina a livello sportivo ha meritato la vittoria, il secondo è l’esposizione di una coreografia allo stadio che di coreografico non ha nulla. Di fronte a questo fatto, la Fondazione non si è limitata a fare un esposto, ma ha presentato un’istanza, per il momento di negoziazione assistita, e vedremo come risponderanno sia la Fiorentina Calcio che la città di metropolitana di Firenze, entrambe chiamate in causa”.

Sulla partita

"Il club non ha messo in atto alcuna misura contro l'esposizione di questa così detta coreografia, mentre l'amministrazione risponde per i fatti illeciti dei suoi funzionari, nello specifico l'assessore Andrea Giorgio, che si ritrae compiaciuto e divertito in un selfie con la coreografia di cui sopra. Inoltre l'illecito si è perpetrato all'interno di un bene di proprietà della città di Firenze, per questo chi la governa ne risponde. Cercheremo di comporre bonariamente la questione, qualora i rappresentanti di A.C Fiorentina e città metropolitana di Firenze non si dovessero presentare, andremo avanti su questa strada proponendo la questione alle autorità competenti".