Dove vedere Juve-Brest? Tutte le info

La Juve sfiderà il Brest in amichevole: andiamo alla scoperta di dove poter vedere la partita in Italia e all'estero

La Juve si prepara a sfidare il Brest, seconda amichevole estiva della squadra di Thiago Motta. I bianconeri scenderanno in campo sabato 3 agosto alle 21:00 allo stadio Adriatico di Pescara e la partita sarà visibile in diretta in Italia su Sky e DAZN.

Juve-Brest, dove vederla fuori dall’Italia

Fuori dal territorio italiano la partita sarà trasmessa gratuitamente sul sito bianconero con telecronaca in inglese, fatta eccezione per i seguenti paesi: