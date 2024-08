Douglas Luiz: “Ho scelto la Juve nel miglior momento possibile”

Douglas Luiz, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle prime settimane a Torino.

Douglas Luiz, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN: “Sono in un club dalla grande storia e questo comporta delle responsabilità, ma sono felice della mia scelta. Mi ritengo un giocatore ormai maturo e penso di aver scelto la Juve nel miglior momento possibile, farò di tutto per non deludere i tifosi e la società. Ci alleniamo agli ordini di un tecnico estremamente esigente e questo è un aspetto che ripagherà. Mister Motta pretende molto da noi e non ho mai avuto un allenatore come lui in passato. Anche lui, pur essendo l’allenatore, è pronto a migliorarsi e imparare, perchè è ancora molto giovane. Mi da molta libertà in campo ma è aperto al confronto e se ho dei dubbi posso parlargliene tranquillamente, con la consapevolezza di avere sempre una risposta pronta e competente, il suo metodo di lavoro sta rendendo la mia esperienza qui a Torino decisamente positiva”.