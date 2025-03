Dossena su Thiago Motta: “Non ha mai corretto il tiro”

Beppa Dossena, ex calciatore della Sampdoria, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta.

Beppe Dossena, ex calciatore della Sampdoria, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sampgazzetta.it, sul momento complicato della Vecchia Signora, che dopo le uscite premature dalla Champions League e dalla Coppa Italia, ha perso anche il treno Scudetto, dopo la sconfitta interna con l’Atalanta: “Si è a lungo parlato di scudetto, ma prima ancora dello scivolone con l’Atalanta c’erano stati passaggi a vuoto gravi. Penso all’eliminazione col Psv in Champions o a quella con l’Empoli in Coppa Italia”.

Sulla partita con l’Atalanta

"Contro l'Atalanta poi non ho capito lo sviluppo della gara. Si sa che l'Atalanta a campo aperto fa male a chiunque, quindi non mi spiego l'atteggiamento tattico della Juve. E Thiago Motta non ha mai corretto il tiro. Molti allenatori vorrebbero avere la sua squadra a disposizione. Ora anche la Champions è a rischio".