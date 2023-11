Djuricic: “Con Samardzic la Juventus diventa da Scudetto”

Filip Djuricic, ex centrocampista di Sampdoria e Sassuolo, ha detto la sua su Samardzic e Vlahovic, toccando diversi temi.

Filip Djuricic, calciatore, ha detto la sua a Tuttosport, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole su Samardzic, obiettivo di Madama: "Laki è davvero un grande giocatore. So che ha voglia e merita di fare il salto in una big. Per me è pronto: ha un talento incredibile. Samardzic ha una sorta di X factor dentro di sé. Quando entra in possesso del pallone è come se fosse 30 secondi avanti a tutti: vede l’assist e la giocata, dove gli altri non se la immaginano neanche... Nasce trequartista, ma ormai in pochi giocano con un giocatore dietro le punte.

In Italia ha imparato a fare la mezzala molto bene a Udine, perciò non avrebbe problemi di adattamento nel modulo della Juventus. Con Samardzic la Juve diventa ancor più una candidata allo scudetto. In mezzo a tanti grandi giocatori può fare ancora meglio. Paradossalmente per uno come lui sarebbe molto più facile giocare nella Juve che nell’Udinese.

Vlahovic? Con la Fiorentina è una partita speciale per Dusan, che se sta bene non ha rivali. Per me è il miglior attaccante della Serie A insieme con Lautaro Martinez. Vlahovic ha tutto: forza fisica, senso del gol, potenza quando calcia in porta. La Juve ha fatto la scelta giusta in estate nel puntare su di lui. Fa la differenza e può segnare tanto quest’anno, ne sono certo".

