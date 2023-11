Juventus, duello per Samardzic con l’Inter: Ausilio è pronto a riprovarci

Dopo la rottura in estate, l' Inter e Samardzic potrebbero clamorosamente ritrovarsi. Secondo la Gazzetta, i dirigenti nerazzurri sono tornati ad affacciarsi dalle parti di Udine per provare a ricucire lo strappo . Un secondo tentativo disturbato però dalla Juventus , che vorrebbe portare proprio Samardzic alla Continassa, possibilmente già a gennaio.

Ad Appiano sono alla ricerca di un giocatore che vada a completare una rosa già ampia, ma in cui ci sono un paio di punti interrogativi che rispondono ai nomi di Klaassen, finora mai protagonista, e Sensi, alle prese con i soliti infortuni e anche in scadenza. Sotto la Mole hanno tremendamente bisogno di riempire le caselle lasciate libere da Pogba e Fagioli, aggiungendo quella qualità in mezzo di cui Allegri ha urgente necessità.