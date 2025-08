Discreti: “Juve, mercato troppo confusionario”

Stefano Discreti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Stefano Discreti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “E’ chiaro il perché Antonio Conte abbia deciso di rimanere a Napoli e ha detto no alla corte della Juve. C’è grandissima confusione nel mercato dei bianconeri, non c’è chiarezza su nulla. Dire certe cose sul futuro di Vlahovic, che partirà solo con un’offerta congrua o rimarrà, avrei potuto dirle anche io. Non prende un’alternativa se non arriva un’offerta a Vlahovic? Doveva dire Comolli di cosa si farà con il giocatore poi. Le priorità ora? C’è da capire cosa vuole fare la Juve di quei calciatori che lo scorso anno hanno sbagliato. Una stagione si può sbagliare, ma c’è da vedere cosa puoi fare con questi giocatori”.

Su Vlahovic

"Quali sono le alternative? Con Vlahovic dovresti trovare una soluzione, magari provi a recuperarlo, prolungando di un anno e poi quello che sarà sarà. Alla Juve di sicuro manca un regista di centrocampo, perché ti serve l'alternativa a Douglas Luiz. Ma con che fondi lo trovi?".