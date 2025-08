Rampulla: “Chiellini deve avere la possibilità di fare”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato della situazione in casa bianconera e dei nuovi volti all'interno della dirigenza

La Juventus è in ritiro alla Continassa, dove sta preparando la prossima stagione: i bianconeri si sposteranno la prossima settimana in Germania, per continuare la preparazione al quartier generale dell’Adidas, che ha ospitato la formazione bianconera anche lo scorso anno. Tutta la squadra partirà alla volta del ritiro, che dovrebbe vedere anche la presenza del nuovo dirigente Giorgio Chiellini.

Le parole di Rampulla

Sull’ex difensore bianconero ed il suo nuovo ruolo, ha detto la sua l’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla, intervistato dai microfoni di Sportitalia: “Spero e mi auguro da juventino che la Juve possa far bene. Il fatto di mettere Chiellini in disparte e prendere come direttore tecnico Modesto, ora vogliono anche un direttore sportivo… Sembra che Chiellini sia lì per sbaglio, invece è la figura che potrebbe dare qualcosa in più alla società e alla squadra. Ma devi dargli la possibilità di operare, di fare e non portare gente che della Juve forse sa qualcosa perché lo ha letto su qualche giornale”.