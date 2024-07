Dionigi: “Scudetto? L’Inter è favorita, ma la Juventus…”

Davide Dionigi, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Davide Dionigi, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Il Napoli è andato sul sicuro, Conte è uno che incide nel breve tempo. E il fatto che non avrà le coppe lo proietta tra le favorite per lo Scudetto. Se l’Inter resta favorita? Avrà il Napoli alle costole. Se la giocheranno fino alla fine. Poi ci sono Juve, Roma e occhio alla Lazio che con Baroni potrebbe essere una sorpresa: è un ottimo allenatore che ha fatto tanta gavetta. Protagonista sul mercato? Credo da tutte. Soprattutto quelle che vogliono tornare a competere. Milan? Sono curioso di rivedere Fonseca in Italia. Forse con Pioli era finito un ciclo, ha fatto il massimo e magari era arrivato il momento di chiudere un ciclo”.