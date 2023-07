Dionigi: “La Juventus quest’anno non può sbagliare, Giuntoli una garanzia”

Davide Dionigi, allenatore, ha detto la sua a tuttomercatoweb, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Il potere economico estero è superiore, noi siamo fuori concorso. Anche se proprietà straniere stanno stanno investendo in Italia, in Inghilterra il livello è superiore e adesso c’è anche l’Arabia. Juve? È l’anno in cui non si può sbagliare, al di là di tutte le attenuanti. Giuntoli è una garanzia, negli anni ha dimostrato di saper fare grandi cose.