Di Maria: “Ricevute tante critiche, ma non tutti hanno 124 presenze qui”

L'attaccante della Juve, in attesa di iniziare il Mondiale, ha rilasciato un'intervista a La Nacion, parlando del rapporto con l'Argentina

redazionejuvenews

Dopo i primi complicati mesi con la Juventus, Angel Di Maria ora è impegnato con l'Argentinain vista del Mondiale. Il Fideo, in attesa dell'esordio, ha rilasciato un'intervista a La Nacion. L'emozione di essere con l'Albiceleste: "La verità è che non posso credere di essere al mio quarto Mondiale. È fantastico e mi sento molto orgoglioso del lavoro fatto in tutto questo tempo. Non è facile rimanere così tanti anni in Nazionale con la quantità e la qualità dei calciatori del nostro Paese".

E sulle polemiche: "Ho ricevuto molte critiche, ma ho giocato 124 partite, non penso che tutti possano farlo. Mi diverto come la prima volta. Riuscire a convincere ogni tecnico che dovevo essere in Nazionale non è stato semplice".

Una storia con la nazionale iniziata a 15 anni: "Il mio primo allenatore è stato Hugo Tocali ed essere lì per così tanto tempo rende molto felice me e la mia famiglia ed è quello che mi ha sostenuto. Per me è come una nuova sfida, l'ultima in un Mondiale con il mio Paese. Scaloni a me e a Leo Messi disse che sarebbe stata una decisione che avrebbe dovuto prendere il ct, ma il tempo passa. A marzo dissi che era l'ultima in Argentina, a 34 anni so che questo sarà il mio ultimo Mondiale".