Juve, questa è la squadra di Allegri. E a gennaio ci saranno volti nuovi…

La Juventus, con la vittoria sulla Lazio, ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in campionato, senza subire gol per oltre 500'. Sembra quasi che si stia parlando della Vecchia Signora di 4-5 anni fa, quella squadra capace di essere cinica, solida e vincente, tre perni fondamentali del pensiero calcistico di Allegri. La rosa odierna ricalca, in qualche punto, la Juventus del passato, ed è da questo punto di partenza che i bianconeri hanno preso lo slancio per la rincorsa. Perché c'è da dire che Madama è sì terza, ma il percorso è stato molto travagliato, e fino a sole due settimane fa si chiedeva la testa di Allegri.